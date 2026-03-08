معاقبة جيسوس.. وإمهال دونيس 30 يوما

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بـ50 ألف ريال بعد قبولها شكوى الهلال شكليًا وموضوعيًا ضد مدربه السابق.

وأثار جيسوس ردود فعل واسعة بعد تصريحاته في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الشباب والنصر 16 يناير 2026، قال فيها «النصر ليس لديه القوة السياسية مثل الهلال»، الأمر الذي عدته اللجنة في بيانها الأحد تجريحًا واتهامًا وإساءة إعلامية تجاه نادي الهلال وإثارة الرأي العام.

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 30,000 ريال يدفعها لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وإلزامه بدفع مبلغ 20,000 ريال لنادي الهلال كتكاليف رسوم تقديم الشكوى ورد باقي الطلبات الأخرى.

وبيّنت أن القرار غير قابل للاستئناف وفق المادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما عاقبت اللجنة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج، بعد ثبوت مخالفته للمادتين «50-2» و«50-4» من لائحة الانضباط والأخلاق، إثر تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاتحاد والخليج 27 فبراير 2026 ، حيث تضمنت إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 40,000 ريال يدفعها لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإخطار وتوجيه تحذير رسمي بعدم تكرار ذلك.