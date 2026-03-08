الألعاب الإلكترونية تفرض حضورها في رمضان

يشهد شهر رمضان الجاري انتشارًا واسعًا للألعاب الإلكترونية ومنصات البث المباشر في عدة مناطق بينها القصيم، إذ أصبحت جزءًا من المشهد الترفيهي الرقمي.

وتتيح منصات البث للاعبين عرض تجاربهم في الألعاب مباشرة أمام الجمهور، مع إمكانية التفاعل الفوري عبر التعليقات والدردشة، الأمر الذي أوجد مجتمعًا افتراضيًا يجمع المهتمين بالألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم.

وأسهم هذا النوع من المحتوى في بروز عدد من صناع المحتوى الذين استطاعوا جذب آلاف المتابعين عبر تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي حول الألعاب.

ويرى خالد الشمري المختص في الإعلام الرقمي أن البث لم يعد مجرد هواية، بل تحول إلى صناعة رقمية متنامية، ويوفر فرصًا لتحقيق الدخل من خلال الإعلانات والدعم المباشر من المتابعين، إضافة إلى الشراكات مع الشركات المنتجة للألعاب والمعدات التقنية.

في المقابل، يؤكد مختصون أهمية الاستخدام المتوازن للألعاب الإلكترونية، خاصة لدى فئة الشباب، مع ضرورة تنظيم الوقت المخصص للعب ومراعاة الجوانب الصحية والاجتماعية، مشيرين إلى أن الألعاب تسهم في تنمية مهارات التفكير السريع والعمل الجماعي إذا اُستخدمت بشكل معتدل.