بعد الخسارة.. الاتحاد يقيل جراية

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي، إنهاء التعاقد مع طارق جراية، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة، السبت، على ملعبه أمام الصفاقسي 0ـ 1 ضمن منافسات الجولة الـ23 من منافسات الدوري.

ونشر النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قرار الإقالة بعد ساعات من نهاية المباراة المتوترة مع الصفاقسي الذي خطف هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

ويحتل المنستيري، الذي نافس بقوة على لقب الدوري في الأعوام الأخيرة، المركز الخامس في الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق 16 نقطة عن المتصدر الترجي.