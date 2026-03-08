أمام دي سي يونايتد.. ميسي يسجل هدفه الـ899

نجح النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، في تسجيل هدفه الـ 899 طوال مسيرته الكروية، فجر الأحد.

وقاد ميسي فريقه للفوز الثاني على حساب دي سي يونايتد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي الذي هز الشباك مرتين في «ديربي فلوريدا» أمام أورلاندو الأسبوع الماضي، هدفه الثالث الموسم الجاري عبر كرة ساقطة جميلة في الدقيقة 27 على ملعب «إم أند تي بنك» في بالتيمور.

وأضاف النجم الأرجنتيني هدفه الثمانين مع إنتر ميامي، رافعًا رصيده الإجمالي إلى 899 في مسيرته، وسجّل الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات الذي يحتفل بذكرى يوم ميلاده الـ39 في يونيو المقبل، 672 هدفًا مع برشلونة الإسباني، و32 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى 115 هدفًا دوليًا مع منتخب الأرجنتين بطل العالم.

ورفع الفوز ميامي إلى المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.

وبدأ إنتر ميامي ، المباراة بهدف من خارج المنطقة للاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول في الدقيقة 17.

وأضاف ميسي الهدف الثاني بعد عشر دقائق، حين تلقى تمريرة من مواطنه ماتيو سيلفيتي وانفرد بالحارس شون جونسون وقبل أن يسدد الكرة من فوقه.

وعاد دي سي يونايتد إلى الأجواء في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر المهاجم الإسرائيلي تاي باريفو في الدقيقة 75.

لكن ميامي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، لينال فوزه الثاني.