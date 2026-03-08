زفوله يفرض التعادل على سبارتا روتردام

تعادل فريق سبارتا روتردام الأول لكرة القدم، مع ضيفه زفوله 1ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الهولندي.

وتقدم سبارتا روتردام بهدف سجله ميلان زونفيلد في الدقيقة «83»، وتعادل زفوله بهدف أحرزه كاج دي روي «85».

ورفع سبارتا روتردام رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع كما رفع زفوله رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر.