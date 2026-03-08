النجار يجري عملية الرباط في الدوحة

أجرى راغد النجار، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، عملية الرباط الصليبي بمستشفى سبيتار في الدوحة العاصمة القطرية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النجار سيبدأ المرحلة الأولى من التأهيل في الدوحة، على أن يتابع تحت إشراف البرتغالي كارلوس ميجيل، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، على أن يستمر مراحل تأهيله ما بين 6 إلى 7 أشهر

وتعرض النجار، الحارس الثالث في النادي العاصمي، بعد البرازيلي بينتو «الأساسي» ونواف العقيدي «البديل»، لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات، فيما كانت آخر مباراة شارك فيها حارسًا أساسيًا ضد الرياض «دوريًا» في 20 سبتمبر 2025، وانتهت بفوز النصر 5ـ1.

ولعب الحارس، ذو الـ 29 عامًا، منذ الانتقال إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من نادي التعاون، 11 مباراة منها 6 «كلين شيت»، قبل أن يقتصر دورُه مع الفريق على الجلوس احتياطيًا أو الخروج من قوائم المباريات، فضلًا عن خوض التدريبات.

وينتهي عقد النجار مع النصر في الصيف المقبل، بعد أن وقع مع الأصفر لثلاثة مواسم بداية من 2023.

من جانب آخر، منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، اللاعبين راحة لمدة يومين، على أن يعود الجميع إلى التدريبات مساء الثلاثاء.