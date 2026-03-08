ليتشي يكسب كريمونيزي ويتقدم

فاز فريق لتيشي الإيطالي الأول لكرة القدم، على ضيفه كريمونيزي 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأنهى ليتشي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين لسانتياجو بيروتي ونيكولا ستوليتش «من ركلة جزاء» في الدقيقتين «22 و38».

وفي الشوط الثاني سجل كريمونيزي هدف حفظ ماء الوجه عن طريق فيدريكو بونازولي في الدقيقة «47».

ورفع ليتشي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.