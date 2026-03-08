ميرا تبدأ حملة الدفاع عن اللقب

استهلت الروسية ميرا أندرييفا حملة الدفاع عن لقبها بفوز ساحق على الأرجنتينية سولانا سييرا 6ـ0 و6ـ0 في دورة إنديان ويلز، أولى دورات ماسترز الألف نقطة لكرة المضرب.

وتمكنت المصنفة ثانية عالميا البولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة باللقب عامي 2022 و2024، من تجاوز بعض اللحظات الصعبة قبل أن تفوز على الأمريكية كايلا داي 6ـ0 و7ـ6 «7ـ2».

أما الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة ثالثة وبطلة نسخة 2023 وحاملة لقب أستراليا المفتوحة، فوجدت نفسها في اختبار أكثر تعقيدًا قبل أن تتخطى الأمريكية الأخرى هايلي بابتيست المصنفة 43 عالميا بنتيجة 7ـ6 «7ـ5» و2ـ6 و6ـ2.

وكان من الطبيعي أن تبدي أندرييفا، المصنفة ثامنة، سعادتها الكبيرة بأدائها أمام منافستها التي تواجهها للمرة الأولى.

وقالت الروسية البالغة 18 عامًا:«كنت متوترة جدًا، لأنني بطبيعة الحال لا أعرف ما الذي ستفعله. كما أن الظروف كانت صعبة جدًا. فالرياح كانت تتغير في كل لحظة. بالتالي، أنا سعيدة جدًا بالطريقة التي عدّلت بها أسلوبي ليتناسب مع هذه الظروف».

وتغلبت الأمريكية جيسيكا بيجولا الخامسة على الكرواتية دونا فيكيتش 4ـ6 و6ـ2 و6ـ3.

وتخوض بيجولا الدورة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها بلقب دبي حيث تغلبت على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في النهائي، لتحصد رابع ألقابها في دورات الألف نقطة.

أما التشيكية كارولينا موخوفا، المتوجة بلقب الدوحة الشهر الماضي منهية صيامًا عن الألقاب بدأ 2019، فاستهلت مشوارها بفوز على المجرية أنا بوندار 7ـ5 و6ـ2.