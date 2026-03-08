مذكرة تفاهم تجمع رياضة المحركات و«لنبادر»

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج التطوع والشراكة المجتمعية «لنبادر» في محافظة جدة، الأحد.

وشهد الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، توقيع المذكرة بحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية، و عبد العزيز بن عبود، مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة.

ومثّل «لنبادر» في التوقيع الدكتورة فاطمة ناغي، رئيس البرنامج، فيما مثّل شركة رياضة المحركات السعودية المهندس منصور المقبل، الرئيس التنفيذي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية لرفع جودة الحياة واستدامة الأثر الإيجابي في المجتمع، ودعم التعاون المشترك وبناء علاقات شراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف ومخرجات برنامج التطوع والشراكة المجتمعية «لنبادر» بجدة.

ويأتي هذا التعاون ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بشركة رياضة المحركات السعودية والذي ينفذ مبادرات اجتماعية وبيئية مستدامة تهدف إلى إشراك المجتمع ورفع عدد الممارسين للرياضة وتنمية الابتكار ومهارات الشباب من خلال الفعاليات التثقيفية المرتبطة برياضة المحركات.