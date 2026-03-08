ألكاراز يبدأ تحدي إنديان ويلز بالانتصار

بدأ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالميًا، مشواره في دورة إنديان ويلز، أولى دورات ماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بفوز سهل على البلغاري جريجور ديميتروف 6ـ2 و6ـ3 في الدور الثاني.

واحتاج الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى ثلاث مجموعات لتخطي البولندي كاميل مايخشاك 4ـ6 و6ـ1 و6ـ2.

ولم يواجه ألكاراز أي صعوبة أمام المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا، رافعًا سجله المثالي في 2026 إلى 13 انتصارًا من دون هزيمة بعدما أنهى المواجهة في 66 دقيقة فقط.

أما ديوكوفيتش، المتوج خمس مرات في صحراء كاليفورنيا، فاحتاج إلى ساعتين و12 دقيقة لتخطي البولندي المصنف 57 عالميًا.

وقال ألكاراز إنه كان حذرًا من ديميتروف، لكن على الرغم من الرياح القوية على الملعب الرئيس، بقي مسيطرًا تمامًا، ضاربًا من الخط الخلفي بقوة ودقة.

ولم يبذل ابن الـ22 عامًا جهدًا كبيرًا وظهر مبتسمًا معظم الوقت، محافظًا على إرساله بعدما أنقذ الفرصة الوحيدة التي حصل عليها ديميتروف للكسر في المجموعة الثانية.

وقال المتوج في بداية الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة : «أعتقد أنني لعبت بشكل رائع و كانت الظروف صعبة بسبب الرياح وأنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من تنفيذ كل الأهداف التي وضعتها قبل المباراة».

وعلى الرغم من أنه يتشارك الرقم القياسي لعدد الألقاب في إنديان ويلز مع السويسري روجر فيدرر، فإن ديوكوفيتش عانى كثيرًا خلال الأعوام الأخيرة في بدايات مشواره في الدورة.

وكان ذلك واضحًا مجددًا، السبت، لكن النجم الصربي البالغ 38 عامًا والذي يخوض أول مباراة منذ خسارته أمام ألكاراز في نهائي أستراليا المفتوحة، تفادى الخروج المبكر.

وانتزع مايخشاك كسرين مبكرين في المجموعة الأولى قبل أن يبدأ ديوكوفيتش في إيجاد إيقاعه على الخط الخلفي ويفرض تفوقه.

وقال ديوكوفيتش :«لم أخض أي مباراة رسمية منذ خمسة أسابيع، وكنت أعلم أن المباراة الأولى بعد غياب طويل ستكون معقدة قليلًا».

وأضاف :«شعرت أنني بحاجة إلى إيجاد أفضل مستوياتي عندما كان ذلك ضروريًا، خصوصًا في بداية المجموعة الثالثة، وهذا ما حدث».

وكان هذا الفوز مهما بشكل خاص لديوكوفيتش الذي خسر مباراته الأولى العام الماضي أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، ثم سقط أمام الإيطالي لوكا ناردي في الدور الثالث عام 2024.

ولم يبلغ ربع النهائي في إنديان ويلز منذ تتويجه الأخير عام 2016.

وبلغ الدور الثالث أيضًا البريطاني جاك درايبر حامل اللقب بعد فوزه بثلاث مجموعات على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 3ـ6 و6ـ3 و6ـ2.

وكان درايبر أوقف مسعى ألكاراز نحو الفوز باللقب للمرة الثالثة تواليًا بعدما هزمه في نصف النهائي العام الماضي، قبل أن يتوج على حساب الدنماركي هولجر رونه.

وأهدر الأمريكي الآخر تايلور فريتس، المصنف سابعًا وبطل 2022، أربع نقاط لحسم المباراة في المجموعة الثانية، لكنه تمكن في النهاية من تخطي البريطاني جايكوب فيرنلي 6ـ3 و6ـ7 «8ـ10» و6ـ1.

وتأهل أيضًا الأسترالي أليكس دي مينور السادس بفوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا 4ـ6 و6ـ4 و6ـ4، والروسي دانييل مدفيديف الحادي عشر الذي وصل متأخرًا بعدما كان عالقًا في دبي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، على التشيلي أليخاندرو تابيلو 6ـ4 و6ـ2.