ماذا تعرف عن جورج راسل بعد تتويجه في أستراليا؟

وُلد جورج راسل في 15 فبراير 1998 في مدينة كينجز لين بشمال لندن، ضمن عائلة إنجليزية متوسطة.

والده كان يدير مشروعًا تجاريًا لبيع وشراء البذور، بينما كانت والدته تهتم بشؤون المنزل.

لديه أخ أكبر يُدعى بينجي «كان سائق كارتينج محترفًا» وأخت، وقد نشأ الجميع في منطقة شمال لندن.يبلغ طوله نحو 185 سم ووزنه نحو 78 كجم.

تأثر راسل بحب السباقات منذ الصغر بفضل أخيه الأكبر، فبدأ مسيرته في رياضة الكارتينج منذ الطفولة، مستخدمًا السيارة التي كان يؤجرها أخوه للسباقات.

حصل على دعم كبير من والده الذي باع جزءًا من أعماله لتمويل مسيرته، وساعده في الحصول على دورات تدريبية لتحسين أدائه.

إلى جانب شغفه بالسباقات، التحق بمدرسة ويسبيتش الثانوية، لكنه اختار التعليم المنزلي ليتمكن من التركيز الكامل على تطوير مهاراته في قيادة السيارات.على الصعيد الشخصي، يرتبط بعلاقة عاطفية مع كارمن مونتيرو مونت منذ عام 2020، وقد انتقل الثنائي للعيش معًا في موناكو بعد لقائهما في لندن.

بدأت مسيرته الرسمية في الكارتينج عام 2006، حيث حقق لقب بطل أوروبا للناشئين، واستمر في هذه الرياضة حتى عام 2014، قبل الانتقال إلى فئات الفورمولا الأعلى. تدرج في الفورمولا 4 ثم الفورمولا 3 وصولًا إلى الفورمولا 2، حيث توج بطل العالم للفورمولا 2 عام 2018 بفارق كبير «68 نقطة» عن لاندو نوريس.انضم رسميًا إلى الفورمولا 1 مع فريق ويليامز في أكتوبر 2018، وأكمل موسمه الأول «2019» في المركز 19 «أو 20 حسب بعض التصنيفات»، ثم تحسن تدريجيًا إلى المركز 18 في 2020، والـ15 في 2021.انتقل إلى مرسيدس عام 2022، حيث شهد تطورًا كبيرًا: المركز الرابع في 2022، الثامن في 2023، السادس في 2024، والرابع في 2025.حتى الآن «مارس 2026»، حقق راسل 6 انتصارات في الفورمولا 1 «أولها في البرازيل 2022، وآخرها في أستراليا 2026»، و25 منصة تتويج، مع عدة بول بوزيشن ولفات سريعة.

لم يفز بلقب بطولة العالم بعد، لكنه يُعد مرشحًا قويًا، خاصة بعد أدائه المميز في افتتاح موسم 2026.

في سباق جائزة أستراليا الكبرى الأحد بملبورن، انطلق من المركز الأول «بول بوزيشن»، ونجح في الفوز بعد معركة مثيرة في البداية مع شارل لوكلير «فيراري»، ليحقق انتصارًا مريحًا لمرسيدس، محققًا 1ـ2 مع زميله الجديد كيمي أنطونيلي، ويتصدر ترتيب البطولة مبكرًا في عصر اللوائح الجديدة لعام 2026.