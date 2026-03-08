نهائي الصالات الرمضاني.. القادسية يلاقي غدران

تلعب المباراة النهائية لبطولة «زوهو» لكرة قدم الصالات، الأحد، ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، والتي تجمع فريق القادسية ونظيره مجموعة غدران بعد تأهلهما عقب مواجهتين مثيرتين في الدور نصف النهائي.

وجاء تأهل فريق مجموعة غدران إلى النهائي بعد مباراة قوية أمام نادي الثقبة انتهت بالتعادل الإيجابي «3ـ3» في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم فريق غدران بطاقة العبور عبر ركلات الترجيح في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

في المقابل، حجز فريق القادسية مقعده في النهائي بعد فوز مثير على فريق الإعلاميين المصري بنتيجة 4ـ3، في مباراة فرض خلالها القادسية أفضليته على مجريات اللقاء ليؤكد جاهزيته للدفاع عن اللقب.

ويدخل القادسية المواجهة النهائية بطموح الحفاظ على لقبه، بعدما توّج بالبطولة في نسختها الماضية، فيما يطمح فريق مجموعة غدران إلى مواصلة مشواره القوي وخطف الكأس في ختام منافسات البطولة.