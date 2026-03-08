في اللحظات الأخيرة.. ساوثهامبتون يقصي فولهام

تأهل فريق ساوثهامبتون الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على فولهام 1ـ0، الأحد.

وبفضل هذا الفوز أصبح ساوثهامبتون، المنافس في الدرجة الثانية، أول فريق يشارك في هذا الدور خلال النسخة الجارية من غير فرق البريميرليج.

وبدا أن ‌المباراة ​ستدخل ‌لوقت إضافي ⁠عندما ​تعرض فين ⁠عزاز لعرقلة داخل المنطقة من قبل يواكيم أندرسن، وحول البديل روس ستيوارت ركلة الجزاء إلى هدف.

وينضم ساوثهامبتون إلى رباعي ⁠قوي ⁠وصل بالفعل إلى دور الثمانية، وهو: أرسنال، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول.

وتستمر مباريات الدور الخامس، إذ يستضيف بورت فالي من الدرجة الثالثة فريق سندرلاند من الدوري الممتاز، ويستضيف ليدز يونايتد فريق نوريتش سيتي، ويواجه ​وست ​هام يونايتد فريق برنتفورد، الإثنين.