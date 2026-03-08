البيسبول.. اليابان تكسب أستراليا في كأس العالم

سجل ماساتاكا يوشيدا ضربة متأخرة ليقود ​اليابان للفوز على أستراليا، الأحد، في بطولة العالم للبيسبول على ملعب قبة طوكيو.

وأحرز يوشيدا ضربة قوية في ‌الشوط السابع ‌منحت فريقه ​نقطتين، وأضاف ‌المنتخب ⁠الياباني ​نقطتين إضافيتين ⁠في الشوط الثامن، ليحقق الفوز بنتيجة 4ـ3.

وبوصفها حدثًا رياضيًا عالميًا في نسخته السادسة منذ انطلاقها عام 2006، تعد بطولة العالم مناسبة للفخر الوطني ⁠في اليابان، إذ تحرص البلاد ‌على ‌إشراك أفضل لاعبيها، وهي ​أكثر من ‌توج بالمسابقة بواقع ثلاثة ألقاب.

ودلالة ‌على هذه الأهمية، ذكرت صحيفة يوميوري أن الإمبراطور ناروهيتو شاهد المباراة من مقصورة الملعب الرئيسة، وهي ‌المرة الأولى التي يحضر فيها ملك ياباني في منصبه ⁠مباراة ⁠بيسبول احترافية منذ عام 1966.

ويشارك في البطولة، الجارية في الفترة من الخامس من مارس وحتى 17 من الشهر ذاته في طوكيو وبورتوريكو وهيوستن وميامي، 20 منتخبًا.

واليابان هي حاملة اللقب بعد فوزها على أمريكا في نهائي ​عام 2023، ​وهما المرشحان الأبرز لبلوغ المحطة الأخيرة هذا العام.