الرئيسية / الصورة .. قصة

تفاعل جماهيري

2026.03.08 | 06:35 pm
أشعلت جماهير فريقي سيلتك الأول لكرة القدم، ورينجرز، مدرجات ملعب أيبروكس خلال مواجهة ربع نهائي كأس إسكتلندا (وكالات) تفاعل جماهيري

تفاعل جماهيري

تفاعل جماهيري

تفاعل جماهيري

تفاعل جماهيري

تفاعل جماهيري

تفاعل جماهيري