بعد الخماسية.. سوموديكا يطلب اجتماعا مع الرئيس

طلب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع سامي آل فاضل، رئيس النادي، عقب الخسارة الثقيلة أمام الفيحاء بنتيجة 5ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويأتي طلب الاجتماع بعد سلسلة نتائج سلبية تحت قيادة المدرب الروماني، الذي تولى المهمة الفنية بداية من الجولة الـ13 خلفًا للبرتغالي باولو سيرجي.

وخاض الأخدود مع سوموديكا 14 مباراة في الدوري، خسر خلالها 10 مواجهات، مقابل فوزين وتعادلين.

ويقبع الأخدود في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل 18 خسارة.