فياريال يكسب إلتشي

عزز فريق فياريال الأول لكرة القدم، موقعه في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه إلتشي 2ـ1، الأحد، في الجولة السابعة والعشرين.

وافتتح الكندي تاجون بوشانان التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة «30» قبل أن يضيف الأوروجوياني سانتياجو مورينيو الهدف الثاني «40»، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء تمكن البرتغالي أندريه سيلفا من تقليص الفارق لصالح إلتشي بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه «81 » لتنتهي المواجهة بحصد فياريال لنقاط المباراة الثلاث.

ورفع فياريال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث وتوقف رصيد إلتشي عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.