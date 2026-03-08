المحمدي: خسارة الاتحاد طبيعية.. ورونالدو غير مؤثر

تدرج في فئات الأهلي السنية، وكان أحد مخرجاتها، سطع نجمه حين قرر ناصر الجوهر استدعاءه لتمثيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة «خليجي 15» 2002.

سجل هدفًا لا ينسى في النهائي أمام قطر، في المباراة التي انتهت خضراء 3ـ1.

في 2009 اعتزل كرة القدم في سن 28 عامًا، لعب جميعها مع الأهلي باستثناء 5 أشهر قضاها معارًا للفيصلي بين يناير ومايو 2007.

وموسم أخير ارتدى فيه شعار أبها، قبل تعليق حذائه.

بعدها سلك مهنة التدريب، إذ أشرف على تدريب المنتخب السعودي تحت 11 عامًا، قبل اختياره صيف 2016 ضمن الجهاز الفني للأخضر الأولمبي، بعد ذلك تنقل بين منتخبي تحت 20 و23 عامًا، وفي 2020 عاد إلى منتخب تحت 20 عامًا، وقاده للتتويج مرتين متتاليتين بكأس العرب في نسختي 2021 و2022، بعد 36 عامًا من الغياب.

حقق إنجازات على مستوى المنتخب الأولمبي بعدما قاده إلى نهائيات كأس آسيا 2018، كما كان مساعدًا لمدرب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2017.

«الرياضية» استضافت المدرب السعودي صالح المحمدي الذي أشرف على الحزم 2024 في حوار تحدث فيه عن أسباب فوز الأهلي وخسارة الاتحاد في ديربي جدة، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي وعن أكثر من جانب.

01

كيف رأيت خسارة الاتحاد الأخيرة أمام الأهلي؟

خسارة طبيعية لعوامل كثيرة أبرزها القراءة غير الجيدة للمباراة حيث حضر كادش في الظهير أمام محرز وكان الأفضل أن يشارك ميتاي كظهير أيسر وكادش قلب دفاع وعدم الدفع بروجر وكذلك عدم التعامل مع قوة الأهلي وإغلاق مناطق خطورته والاعتماد على التمرير القصير مقابل الضغط العالي من الأهلي.

02

هل رحيل الفرنسي كريم بنزيما أثر على أداء الاتحاد؟

رحيل بنزيما لم يؤثر على الاتحاد بالعكس أراه إيجابيًا حيث مال أداء الفريق إلى الجماعية والانسجام ما يدفعه للتطور في المستوى بعد تراجع مستواه.

03

وما سر تراجع مستوى الاتحاد؟

تراجع مستوى الاتحاد بسبب عدم وجود هوية ومنهجية واضحة المعالم ولا توجد قراءة جيدة للمباريات التي تشهد صراعًا كبيرًا للفوز باللقب.

04

من في نظرك الأقرب إلى الفوز باللقب؟

ستقتصر المنافسة على الثلاثي النصر والأهلي والهلال فجميعهم يمتلكون فرص حسم الدوري لصالحهم.

05

هل يقلل غياب كريستيانو رونالدو عن النصر في فرصة المنافسة على اللقب؟

غياب رونالدو لن يؤثر على النصر لأنه يمتلك أسلوبًا هجوميًا قويًا ويمتلك عناصر مميزه تصنع الفارق مثل ساديو ماني وجواو فيليش وفريق يلعب بجماعية ولديه مدرب مميز ومحنك.

06

من أفضل المحترفين الأجانب في الدوري السعودي؟

محمد سيماكان وساديو ماني وجواو فيليش «النصر» وميندي وإيبانيز وكيسيه ومحرز وجالينو وتوني «الأهلي» وبونو ونيفيش وسافيتش «الهلال» ودومبيا وحسام عوار «الاتحاد» وكاراسكو وياسين عدلي «الشباب» وفايجل وناهيتان وكينيونس «القادسية» وميدران وفينالدوم «الاتفاق»

07

ومن أبرز اللاعبين المحليين؟

عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري وأيمن يحيى وعبد الله الحمدان «النصر» وحسان تمبكتي ومتعب الحربي وسالم الدوسري ومحمد كنو وسلطان مندش «الهلال» وريان حامد وزكريا هوساوي وعلي مجرشي وزياد الجهني وصالح أبو الشامات وفراس البريكان «الأهلي» ووليد الأحمد وجهاد ذكرى ومحمد أبو الشامات ومصعب الجوير «القادسية» وأحمد شراحيلي وحسن كادش ومهند الشنقيطي وأحمد الغامدي «الاتحاد» وخالد الغنام «الاتفاق» وهمام الهمامي «الشباب» ونواف الحبشي «الحزم».

08

من تعده الحصان الأسود هذا الموسم؟

فريق القادسية هو الحصان الأسود، وهو الفريق الذي يقنعني أداؤه ويمتعني ويفوز بمستوى فني ونتيجة وأهداف متنوعة.