الأهلي يطلق مشروع الرياضات الإلكترونية

أعلن النادي الأهلي إطلاق مشروع الرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع حضوره في قطاع الألعاب الرقمية، وفق بيان بثه عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأحد.

وجاء الإعلان عن المشروع بحضور الفرنسي فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي، إلى جانب أمير توفيق، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، إذ تم تدشين المبادرة التي تستهدف دخول النادي رسميًا إلى عالم المنافسات الإلكترونية.

ووفق البيان، تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي لتعزيز حضوره في القطاعات الحديثة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي، إلى جانب بناء جسور تواصل أوسع مع الجيل الجديد من الجماهير المهتمة بالألعاب الإلكترونية.

ويطمح الأهلي من خلال المشروع إلى اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، وتكوين فرق قادرة على المنافسة في البطولات المختلفة، إضافة إلى تعزيز حضور النادي في المشهد الرقمي وتوسيع قاعدته الجماهيرية.