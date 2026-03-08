الإفريقي ينتصر.. ويلاحق الترجي

واصل فريق الإفريقي الأول لكرة لقدم ملاحقة غريمه التقليدي الترجي في سباق المنافسة بينهما على لقب بطولة الدوري التونسي الموسم الجاري.

وحقق الإفريقي انتصارًا ثمينًا في اللحظات الأخيرة 1ـ0 على مضيفه اتحاد بن قردان، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23، التي شهدت أيضًا فوز البنزرتي على مضيفه شبيبة القيروان 2ـ1، وتعادل الملعب التونسي مع ضيفه النجم الساحلي 1ـ1.

وانتظر الإفريقي للدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليحرز لاعبه غيث الزعلوني هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

ورفع الإفريقي، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والـ15 في المسابقة الموسم الجاري، مقابل 6 تعادلات وخسارتين، رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف الترجي «المتصدر».

في المقابل، توقف رصيد بن قردان، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي والتاسعة في المسابقة خلال الموسم الجاري، عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.