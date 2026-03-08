سعود يقلب الأرقام.. ويهزم ميتز

حوّل السعودي الدولي سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الأول لكرة القدم، ذكريات مواجهته الأولى أمام ميتز في الدوري الفرنسي خلال الانتصار 3-0 إلى قصة مختلفة تمامًا خلال لقاء الدور الثاني من المسابقة، الأحد.

وخاض سعود مواجهة الدور الأول أمام ميتز ضمن الجولة العاشرة، لكنه خرج حينها بأقل تقييم بين لاعبي فريقه، بعدما حصل على 5.1 وفق موقع الإحصاءات «سوفا سكور».

وفي لقاء الدور الثاني ضمن الجولة الـ25، الأحد، قدّم الظهير السعودي صورة مغايرة، إذ افتتح التسجيل لفريقه في المباراة، وأسهم بأداء لافت جعله ثاني أعلى لاعبي اللقاء تقييمًا بحسب «سوفا سكور»، بعدما نال 8.4.

وعكس أداء عبد الحميد أمام ميتز الفارق الكبير بين المواجهتين، بعدما انتقل من أقل لاعبي الفريق تقييمًا في الدور الأول إلى أحد أبرز نجوم اللقاء في الدور الثاني.