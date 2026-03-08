سعود يسجل.. ولانس يقلص الفارق مع باريس

واصل فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، مطاردة العملاق باريس سان جيرمان على لقب الدوري الموسم الجاري بفوز كبير على أرضه أمام ميتز بنتيجة 3ـ0 ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، الأحد.

وأنهى لانس الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله النجم السعودي، سعود عبد الحميد، في الدقيقة «44»، واحتفل الظهير السعودي بهدفه الأول في الدوري الفرنسي والثاني له بقميص لانس منذ انضمامه في أغسطس معارًا من روما الإيطالي لنهاية الموسم الجاري.

وفي الشوط الثاني، أضاف فلوريان توفان وأمادوا هايدرا الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين «46 و52»

وضرب لانس بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث صحح مساره بعد تعادل وخسارة في الجولتين الماضيتين، ورفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني.

كما قلص لانس الفارق إلى نقطة واحدة مع باريس سان جيرمان الذي سقط بالخسارة على ملعبه أمام موناكو بنتيجة 1ـ3 في افتتاح منافسات الجولة، الجمعة.

وتجمد رصيد فريق ميتز عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.