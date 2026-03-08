اختبارات ميدانية تحدد عودة الناشري

يخضع عوض الناشري، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى فحوصات ميدانية تحدد مدى قدرته على المشاركة أمام الرياض، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الناشري خضع خلال الأسبوع الماضي لبرنامج تأهيلي، عقب تعرضه إلى إصابة خلال مواجهة الحزم 24 فبراير غاب على إثرها عن مواجهتي الخليج والأهلي.

وفي الإطار نفسه، أكد المصدر ذاته، أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة عن أداء تدريبات، الأحد، بهدف إراحتهم بعد المجهود الذي بذل في مواجهة «الديربي» على أن يعود الجميع، الإثنين، لفتح ملف المباراة المقبلة.

وكان اللاعبون البدلاء للفريق الجداوي، أدوا تدريبات، السبت، على الملعب الرئيس في النادي، بمشاركة المهاجم صالح الشهري، العائد من الإصابة.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 42 نقطة.