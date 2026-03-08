«السلبية» تضعف آمال فرانكفورت

تضاءلت آمال فريق أينتراخت فرانكفورت الأول لكرة القدم في العودة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بعد تعادله السلبي مع ضيفه سانت باولي، الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الألماني.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في الموسم ما قبل الماضي، صاحب المركز السادس المؤهل لمسابقة «كونفرنس ليج».

وواصل فرانكفورت إظهار تحسنه من الناحية الدفاعية تحت قيادة ألبرت رييرا، مدربه الجديد، لكنه عجز عن اختراق دفاع أصحاب الأرض العنيد.

ويشارك فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد احتلاله المركز الثالث في الموسم الماضي، وهي أفضل نتيجة له منذ ثلاثة عقود، إلّا أنه يعاني، خاصة خارج أرضه، إذ لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم.

في المقابل، ابتعد سانت باولي، الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، عن مراكز الهبوط.