الريال يتراجع عن فكرة ضم رودري

يخطِّط نادي ريال مدريد الإسباني على تعزيز خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع لاعبٍ جديدٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار محاولاته لسد الفجوة التي تركها رحيل الثنائي المخضرم لوكا مودريتش، وتوني كروس.

وارتبط اسم النادي المدريدي بعديدٍ من اللاعبين خلال الأشهر الأخيرة، أبرزهم رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

ويبقى مصير رودري غامضًا مع سيتي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي صيف 2027، ويتردَّد أنه لم يتوصَّل إلى اتفاقٍ بعد لتمديد تعاقده، ما سيجعله متاحًا بسعرٍ معقولٍ الصيف المقبل، وهو ما يُمثِّل بشرى سارة لريال مدريد.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن الريال لا ينوي التحرك لضم اللاعب على الرغم مما يتردَّد بأن النجم الإسباني سيكون متاحًا مقابل 50 مليون يورو فقط في الصيف.

وذكرت أن رودري «29 عامًا» محط تقديرٍ بالغٍ من مسؤولي الريال، لكنَّ إدارة النادي الإسباني لا تخطط لضمِّه بسبب مخاوف بشأن حالته البدنية، وتراجع مستواه منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، سبتمبر 2024.

وأوضحت أن تقدم رودري في السن يبقى أيضًا ضمن العوامل التي تُبعد النادي عن ضمِّه في ظل اهتمام العملاق الإسباني أكثر باستقطاب العناصر الشابة.

ولفتت إلى أن تراجع اهتمام ريال مدريد بضم رودري يُبشِّر مسؤولي مانشستر سيتي، ويُخفِّف العقبات أمام مساعي النادي الإنجليزي لتوقيع عقدٍ جديدٍ مع اللاعب قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن ريال مدريد مهتمٌّ بأسماء أخرى لتعزيز خط الوسط الصيف المقبل، من أبرزهم فيتينيا، وآدم وارتون، وكيس سميث من أجل تخفيف معاناة الفريق في هذا المركز منذ اعتزال توني كروس عام 2024.