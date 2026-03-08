سلتيك ورينجرز.. «ديربي» ينتهي بشغب جماهيري

اندلعت اشتباكاتٌ بين الجماهير على أرضية ملعب «إيبروكس» بعد إقصاء فريق سلتيك الأول لكرة القدم مضيفه جلاسكو رينجرز من كأس إسكتلندا بركلات الترجيح، الأحد.

وانتزع سلتيك بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الكأس على الرغم من عدم تسديده كرةً واحدةً على المرمى طوال 120 دقيقةً أمام منافسه الأزلي جلاسكو.

وفاز سلتيك بركلات الترجيح 4ـ2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وعقب انتهاء المباراة اقتحم العشرات من جماهيره أرض الملعب.

ونتيجةً لذلك، اندفع مشجعو رينجرز أيضًا إلى أرض الملعب، وتبادلوا مع جماهير المنافس إلقاء المقذوفات، لتتدخَّل قوات الشرطة وأمن الملعب من أجل الفصل بينهم.