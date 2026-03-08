دينا الشربيني لـ «الرياضية»: لا يهمني غياب اسمي.. والنجاح مسؤولية

أكدت لـ «الرياضية» الممثلة المصرية دينا الشربيني، أن غياب اسمها عن «تتر» مسلسل «اثنين غيرنا»، لم يكن نتيجة مشكلاتٍ، بل لعدم اهتمامها بترتيب الأسماء بقدر اهتمامها بالعمل والجمهور.

وحول المطالب بتقديم جزءٍ ثانٍ للعمل، أجابت: «ممتنةٌ لدعوات الجمهور بتصوير جزءٍ ثانٍ، لكن هذا القرار ليس بالسهل، ويجب أن يُدرس جيدًا، خاصَّةً بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول. هذا النجاح وضع مسؤوليةً على عاتق صُنَّاع المسلسل، ونحن لم نفكر في ذلك، ولم يتحدث أي شخصٍ من فريق العمل حول هذا الموضوع حتى الآن».

وقالت الشربيني: «أشكر كل مَن وقف أمام الكاميرا، أو خلفها، فالجميع كان يعمل بروحٍ واحدةٍ، لا سيما تميمة النجاح المخرج خالد الحلفاوي الذي يملك رؤيةً إخراجيةً خاصَّةً، وقدرةً على استخراج أفضل ما لدى الممثلين».

وعن لقائها الأول بالممثل آسر ياسين، ردَّت: «هو إنسانٌ يحترم فنه، ويؤدي عمله بإتقانٍ، ويمنح شريكه في المشهد مساحةً حقيقيةً للظهور. الكواليس كانت رائعةً، والكيمياء بيننا كانت واضحةً على الشاشة، وأسهمت في تقديم مشاهدَ عاطفيةٍ وإنسانيةٍ صادقةٍ».

وتابعت: «لا أستطيع أن أجسِّد شخصيةً لا أتعاطف معها، فكل الأدوار التي قدمتها تعاطفت معها، وأحببتها، بل وتعايشت معها حتى لو كانت تلك الأدوار شريرةً، فأنا لا أقبل إلا الشخصيات التي تحرِّك مشاعري، وأتفاعل معها، كما أنني أتمتَّع بجرأة التعامل مع متطلبات الشخصية التي أقدِّمها، فعندما تتطلَّب الشخصية الظهور بشكلٍ طبيعي، ودون مكياجٍ، أفعل ذلك لأن هذا جزءٌ من عملي، وعندما تتطلَّب وضع المكياج، أو تغيير شكلي، أو حتى زيادة وزني أفعل ذلك أيضًا كيلا أفقد المصداقية التي بنيتها بيني وبين جمهوري».