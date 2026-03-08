القادسية يحسم صفقة الكرواني

اتفق نادي القادسية مع المغربي سفيان الكرواني، ظهير أيسر فريق أوتريخت الهولندي الأول لكرة القدم، على ضمِّه إلى الفريق الشرقاوي، بصيغة الانتقال الحرّ، بدءًا من الصيف المقبل، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأتمَّ الطرفان الاتفاق على الرغم من عدم استقرار القادسية بعد على اللاعب الأجنبي الذي سيستبعده من قائمته المحلية من أجل إفراغ خانةٍ للظهير، الذي لعِب خمس مبارياتٍ مع منتخب بلاده.

وينتهي عقد المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز «36 عامًا» مع النادي الصيف المقبل، ولم تتأكَّد بعد الرغبة في التجديد له، التي يُحدِّدُها، كما ذكرت المصادر، تقريرٌ فني عن اللاعبين من المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز بعد انتهاء الموسم الجاري.

ويرتبط الكرواني مع أوتريخت بعقدٍ، ينتهي بنهاية الموسم، الذي خاض خلالَه، حتى الآن، 40 مباراةً في مختلف المسابقات، محرزًا ثلاثة أهدافٍ، وصانعًا 14.

وتألق المغربي على صعيد الدوري الهولندي، صانعًا عشرة أهدافٍ في 24 جولةً، ومحرزًا هدفين، ليصبح أحد أكثر مدافعي موسم المسابقة إسهامًا في الأهداف.

وانضمَّ اللاعب صاحب الـ 25 عامًا إلى أوتريخت صيف 2023، قادمًا من نيميجن الهولندي، النادي الذي تدرَّج في مدرسته الكروية العريقة وصولًا إلى فريقه الأول.

ويتميز الكرواني بالقوة البدنية والسرعة، ومنحه المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أول استدعاءٍ عام 2021، وأشركه في خمس مبارياتٍ، اثنتان منها العام الماضي.