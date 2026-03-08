شغب في الديربي

اندلعت اشتباكات عنيفة على أرض ملعب إيبروكس بين المشجعين بعد إقصاء فريق سلتيك الأول لكرة القدم لغريمه التقليدي رينجرز بركلات الترجيح 4ـ2 عقب تعادلهما السلبي، وبلوغه نصف نهائي كأس إسكتلندا، الأحد (الوكالات)