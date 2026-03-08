قبل نيوكاسل.. جافي يظهر في قائمة برشلونة

انضم جافي لاعب الوسط إلى قائمة فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم التي سافرت إلى إنجلترا لخوض مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل، الثلاثاء.

وذكر موقع برشلونة الرسمي أن لاعب الوسط سافر مع الفريق لمواصلة العمل على العودة من الإصابة الطويلة التي تعرض لها، منوهًا إلى أن القائمة التي حضرت في بلباو لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، السبت ببطولة الدوري، هي من سافرت إلى إنجلترا.

وضمت القائمة حسب الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني كلًا من: جواو كانسيلو، رونالد آراوخو، باو كوبارسي، جافي، فيران توريس، بيدري، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، خوان جارسيا، ماركوس راشفورد،

فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، جيرارد مارتن، روني بارداجي، داني أولمو، مارك بيرنال، إيرك جارسيا، فويتيك تشيزني، دييجو كوشين، كورتيس، إيسبارت وتومي.

وقال فليك في تصريحاته عن جافي والتي نقلها موقع برشلونة: «سيسافر معنا وسيتدرب أيضًا، لكنه ليس جاهزًا للمشاركة، ربما سيكون ذلك بعد فترة التوقف الدولي، سنرى ما سيحدث».

على الجانب الآخر، يغيب الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب الوسط، عن المباراة وذلك رغم أهميته والأداء القوي الذي قدمه في آخر مواجهة خاضها برشلونة على ملعب نيوكاسل في مرحلة الدوري من البطولة.

وتعرض دي يونج لإصابة في مواجهة بلباو، التي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف، ليعزز صدارته للدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.