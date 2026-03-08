نيس ينهار برباعية رين

واصل فريق نيس الأول لكرة القدم نتائجه السلبية بخسارة ثقيلة على ملعبه ووسط جماهيره أمام رين بنتيجة 0ـ4 ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي، الأحد.

تقدم رين بهدفين في الشوط الأول سجلهما استيبان لوبول وسيباستيان شيمانسكي في الدقيقتين 13 و20.

وفي الشوط الثاني، سجل لودوفيك بلاس ونوردي موكيلي الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 74 و92.

بذلك تلقى نيس خسارته الثالثة مقابل تعادلين في آخر خمس جولات، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ15، ليبقى مهددًا بالهبوط.

أما رين، فقد تابع انطلاقته القوية بفوز رابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس.