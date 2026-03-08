فيردر بريمن يبتعد عن دوامة الهبوط

نجح فريق فيردر بريمن الأول لكرة القدم في الهروب من منطقة ملحق الهبوط بالدوري الألماني بعد فوزه المثير على مضيفه يونيون برلين 4ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ25 للبوندسليجا.

واستغل بريمن النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض الذين خاضوا معظم اللقاء بعشرة لاعبين.

وحقق بريمن الانتصار الثاني تواليًا للمرة الأولى الموسم الجاري، ليرتقي الفريق إلى المركز الـ 13 بجدول الترتيب مع تبقي تسع مباريات على نهاية الموسم، ليترك مركز ملحق الهبوط لنادي سانت باولي الذي تعادل سلبًا مع آينتراخت فرانكفورت في وقت سابق.

بدأت المباراة بتقدم يونيون برلين عبر ركلة جزاء نفذها ديريك كون في الدقيقة 18، مسجلًا هدفه الأول في البوندسليجا مع النادي ضد فريقه السابق، لكن نقطة التحول جاءت بعد دقيقة واحدة من الهدف، عندما تلقى أندراس شافر لاعب يونيون برلين، بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف بأسفل حذائه على ينس ستيج.

واستثمر بريمن النقص العددي ليرد بقوة عبر تسديدة صاروخية من أوليفييه ديمان، ورأسية من ينس ستيج ليقلب الطاولة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أكد ماركو جرويل فوز بريمن بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 66، ثم سجل باتريس تشوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع بريمن رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ13، وتوقف رصيد يونيون برلين عند 28 نقطة في المركز الـ11.