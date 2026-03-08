جنوى يضاعف معاناة روما

استمر فريق روما الأول لكرة القدم في مسلسل نزيف النقاط بالدوري الإيطالي بعد خسارته أمام مضيفه جنوى 1ـ2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28.

وتجمَّد رصيد روما، الذي فرَّط في فوزه بالجولة الماضية على يوفنتوس، لينقاد إلى التعادل 3ـ3، عند 51 نقطةً في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف كومو الرابع.

وعلى الجانب الآخر، رفع جنوى رصيده إلى 30 نقطةً في المركز الـ 13.

وتقدَّم جنوى في الدقيقة 52 عبر جونيور مسياس من ركلة جزاءٍ، ثم أدرك روما التعادل «55» عن طريق إيفان نديكا، وفي الدقيقة 80 سجل فيتور أوليفيرا الهدف الثاني لجنوى.