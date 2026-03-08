الهلال بين «الساميين» و«الإنزاجيين»

#لم يكن ما يمر به الهلال في الأشهر الأخيرة مجرد تذبذب عابر في النتائج، بل هو انعكاس لحالة أعمق بدأت تتشكل بهدوء داخل المشهد الأزرق قبل نحو ستة أشهر. حالة تحدثت عنها مبكرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بودكاست «هجمة»، ومن خلال هذه الزاوية، حين بدت ملامح انقسام فكري تتسلل إلى النقاش الهلالي حول هوية الفريق وطريقته في اللعب.



#بداية هذا الجدل ظهرت على استحياء عندما خرج سامي الجابر وياسر القحطاني بانتقادات واضحة لأسلوب المدرب إنزاجي، مؤكدان أن طريقة اللعب التي يعتمدها لا تنسجم مع هوية الهلال التاريخية، ذلك الفريق الذي اعتاد جمهوره أن يراه مبادرًا، مهاجمًا، وصاحب شخصية هجومية واضحة داخل الملعب.



#حينها وصفت ما يحدث بأنه «قنبلة موقوتة» داخل البيت الهلالي، قنبلة قد تتأخر في الانفجار، لكنها لن تختفي. ولعل مباراة النصر والهلال كانت اللحظة التي أجّلت ذلك الانفجار مؤقتًا، حين جاء قرار الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير بطرد نواف العقيدي ليقلب موازين اللقاء، فتتحول السيطرة من النصر إلى الهلال. ذلك الانتصار لم يمنح الهلال ثلاث نقاط فقط، بل منح مدربه أيضًا مساحة من الهدوء، خاصة مع تصدر الفريق للدوري السعودي ودوري النخبة الآسيوي، وهي نتائج كفيلة بإخماد كثير من الأصوات المنتقدة، ولو إلى حين.



#في تلك المرحلة، ظهر بوضوح ما يمكن وصفه بتيارين داخل النقاش الهلالي: تيار يرى الأمور بعين سامي الجابر ومن يشاركه الرؤية الفنية، وآخر يتبنى الدفاع عن المدرب ونهجه. ومع الوقت تحولت المسألة إلى ما يشبه الانقسام الرمزي بين «الساميين» و«الإنزاجيين»، حيث لم يعد الخلاف مجرد نقاش فني، بل تحول أحيانًا إلى سجال حاد تجاوز حدود التحليل الكروي.



#ذهب بعض أنصار المدرب إلى التشكيك في دوافع سامي الجابر، وطرح روايات تتحدث عن تصفية حسابات قديمة مع رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد. وفي المقابل، لم يتردد البعض في الرد بقوة، ليصل النقاش في بعض اللحظات إلى حد التقليل من قيمة أحد أهم رموز الهلال وتاريخه، في مشهد يعكس حجم الاحتقان داخل البيت الأزرق.



#مع استمرار الهلال في تحقيق النتائج الإيجابية لفترة من الوقت، بدا وكأن الكفة تميل لصالح أنصار المدرب. بل إن بعض المنتقدين اضطروا إلى التراجع مؤقتًا بعد أن نجح الهلال في تحويل تأخره عن النصر بأربع نقاط إلى تقدم وصل إلى سبع نقاط كاملة. غير أن كرة القدم نادرًا ما تخفي الحقيقة طويلًا، فحين يتراجع الأداء تبدأ النتائج في كشف ما كان مستترًا خلفها.



#هذا ما حدث بالفعل. فعلى الرغم من الإمكانات الضخمة التي وضعت تحت تصرف إنزاجي، والميزانيات الكبيرة التي صُرفت على تدعيم الفريق في مختلف الخطوط، تعثر الهلال في سلسلة من التعادلات أمام الرياض والقادسية والأهلي والاتحاد والتعاون. والأكثر إثارة للتساؤل أن بعض هذه المواجهات شهدت حالات طرد في صفوف المنافسين، ومع ذلك لم ينجح الهلال في استثمار التفوق العددي لحسمها.

بل إن الجدل التحكيمي عاد ليطفو على السطح في مباراة الرياض التي انتهت بالتعادل 1-1، بعدما أشار جميع المحللين التحكيميين في البرامج الرياضية إلى أن هدف الهلال لم يكن صحيحًا. ومع تراكم هذه النتائج، تبدلت صورة جدول الترتيب سريعًا، فالهلال الذي كان يتصدر بفارق مريح وجد نفسه فجأة في المركز الثالث، مبتعدًا عن الصدارة بثلاث نقاط.



#هذه اللحظة تحديدًا، بدأت ملامح «القنبلة الموقوتة» تظهر بوضوح. فأنصار كل رؤية عادوا إلى مواقعهم، كلٌ يتمسك بقناعته، وكلٌ يرى في ما يحدث دليلًا على صحة موقفه.

وفي خضم هذا الجدل، حاول البعض نقل النقاش إلى ساحات أخرى، عبر التركيز على منافسين مثل النصر وإثارة الجدل حول فوزه على نيوم في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، مع التلميح إلى دور تحكيمي في تلك النتيجة. غير أن تصريح مدرب نيوم الفرنسي كريستوف جالتييه جاء حاسمًا حين أكد أن فريقه لم يخسر بسبب الحكم، بل لأن النصر قدم مباراة قوية واستحق الانتصار دون تدخل للحكم.



ذلك التصريح أعاد البوصلة إلى مكانها الطبيعي: الهلال نفسه. فالقضية لم تعد تتعلق بمباراة هنا أو قرار تحكيمي هناك، بل بسؤال أكبر يتعلق بالهوية الفنية للفريق وطريقة إدارته داخل الملعب.



#في ظل الدعم المالي الهائل الذي حظي به الهلال، والذي يصفه كثيرون بأنه غير مسبوق في تاريخ الكرة السعودية بفضل دعم الأمير الوليد بن طلال، فإن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يدور حول حجم الموارد، بل حول كيفية توظيفها. فالتاريخ الكروي، في السعودية كما في أوروبا، يثبت أن المال قد يصنع فريقًا قويًا، لكنه لا يصنع مشروعًا ناجحًا ما لم تقف خلفه رؤية فنية واضحة واتفاق داخل البيت الواحد.

وحتى يحدث ذلك، سيظل السؤال معلقًا في المشهد الهلالي: هل ما يحدث مجرد عثرة عابرة في موسم طويل، أم أنه بداية انقسام أعمق بين رؤيتين مختلفتين لطريق الهلال؟.