النصر وميامي والاستدامة

ليست مواجهة بين رونالدو وميسي، وليست مباراة عابرة في موسم مزدحم. النصر وإنتر ميامي هما نموذجان استثماريان يعيدان تعريف معنى النادي الرياضي. النادي اليوم لم يعد فريقًا يبحث عن بطولة، بل أصل مالي يبحث عن مضاعفات تقييم أعلى.

إنتر ميامي قدم درسًا أمريكيًا واضحًا في تسعير النجم. بعد وصول ميسي قفزت قيمة النادي إلى أكثر من مليار دولار وفق تقديرات فوربس 2024، بنمو يقارب 72 في المئة خلال عام واحد. متوسط سعر التذكرة ارتفع من نحو 30 دولارًا إلى أكثر من 150 دولارًا. إيرادات يوم المباراة تضاعفت. الاشتراكات الرقمية ارتفعت. القميص تصدر المبيعات عالميًا. النجم هنا لم يكن صفقة فنية، بل أداة مالية أعادت تسعير النادي بالكامل خلال أشهر.

في المقابل، النصر يتحرك بعقلية مختلفة. نحن لا نتحدث عن نادٍ فقط، بل عن مشروع ضمن اقتصاد وطني يعاد تشكيله. القيمة السوقية للتشكيلة بمئات الملايين، والدعم الاستثماري تقوده منظومة سيادية واضحة. النصر لا يبيع مباراة، بل يبيع وجهة رياضية. الأول بارك لم يعد ملعبًا، بل منصة تشغيلية وإعلانية. كل حضور جماهيري، كل صورة لرونالدو، كل عقد رعاية، يعني إعادة تموضع للعلامة التجارية السعودية في سوق عالمي.

في الاقتصاد الرقمي، المتابع أصل. النصر قفز من أقل من مليون متابع إلى أكثر من 25 مليونًا خلال فترة قصيرة. هذه ليست أرقامًا شكلية، بل قوة تفاوضية حقيقية مع شركات الطيران، التقنية، والسياحة. ميامي أيضًا اخترق السوق الأمريكي واللاتيني وأصبح من أكثر الأندية متابعة في الولايات المتحدة. الفرق أن ميامي يقتنص القوة الشرائية في سوق ناضج، بينما النصر يقتنص الشغف في سوق ناشئ سريع النمو ويحوّله إلى قيمة.

في البنية التحتية، ميامي يراهن على مشروع عقاري ضخم يضمن استدامة الإيرادات بعد اعتزال ميسي. أما النصر فيستفيد من خصخصة الأندية وتطوير المنشآت ضمن رؤية اقتصادية أوسع، ما يجعل قيمة النادي مرتبطة بنمو قطاع الترفيه والسياحة والرياضة معًا.

أما البث، استفاد ميامي من نموذج تقاسم الإيرادات عبر المنصات الرقمية، بينما كان النصر أحد المحركات الرئيسية لانتشار الدوري السعودي في أكثر من 170 منطقة حول العالم.

لكن الزاوية الأهم ليست من كسب أكثر بعد توقيع النجم. السؤال الحقيقي هو ماذا بعد مرحلة النجم؟. هنا الرسالة المباشرة لصانع القرار. إذا كان رونالدو قد رفع التقييم، فالمرحلة القادمة يجب أن ترفع الاستدامة. إذا كان النجم قد جذب العالم، فالمنظومة هي التي يجب أن تحافظ عليه. الاستثمار في الأكاديميات، الحوكمة، الأصول العقارية، وحقوق البث طويلة الأمد هو ما يصنع الفارق الحقيقي.

ميامي يثبت أن النجم يرفع القيمة بسرعة. النصر أمام فرصة أن يثبت أن القيمة يمكن أن تتحول إلى صناعة مستدامة تقود آسيا. الفرق بين مشروع لحظة ومشروع مرحلة هو القرار الاستراتيجي.

الخلاصة واضحة. النجم ليس بند رواتب. النجم أصل رأسمالي. لكن الأصل الحقيقي هو القدرة على تحويل لحظة الزخم إلى منظومة طويلة الأمد. هنا تُقاس قوة القرار، وهنا تُكتب المرحلة القادمة من الاستثمار الرياضي السعودي.