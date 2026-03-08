تغريدات «إكس»

مقال اليوم لتغريدات «إكس»، المغردون ركزوا على الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أكثر التغريدات في الأيام الماضية كانت عن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، الدول التي بنت نموذجًا رائعًا عن شكل الدولة ورفاهية الإنسان وكرامته. كان بإمكان إيران أن تصبح مثل دول الخليج، لكنها اختارت طريق الحروب التي لا تنتهي. وزير الإعلام سلمان الدوسري غرد عن قوة الترابط الإعلامي الخليجي، ومدى أهمية الوقوف صفًا و احدًا «بخطابٍ واحدٍ وإعلامٍ مسؤول، أدعو إخواني وأخواتي الإعلاميين والإعلاميات في دول مجلس التعاون لأن نقف صفََا واحدََا في مواجهة كل من يستهدف أمن دولنا واستقرارها، لتبقى وجهتنا واحدة: دول قوية مستقرة في وجه العدوان، حفظ الله دولتنا وقياداتها وشعوبها، وأدام الله عليها أمنها وعزها واستقرارها».

التغريدات عن مباريات الدوري كانت حاضرة رغم الظروف، المنافسة اشتعلت أكثر، وتغير المتصدر زاد الدوري حلاوة، وتقارب النقاط الشديد يقول إن الحسم قد يكون في الدقيقة الأخيرة من عمر الدوري. أبدأ بمقوله لمصطفى محمود أرى أنها من أجمل ما قيل في القراءة، غرد حساب مسارات «لقد كانت القراءة بالنسبة لي وسيلة تسلية لقتل الوقت، وانتهت إلى إحياء الوقت». هشام غرد عن عادات الكاتب الياباني هاروكي موراكامي، يركز هشام في تفسيره على أمر حاسم لإتمام أي إنجاز «من عادات الكاتب الياباني هاروكي موراكامي عند الشروع في رواية، أن ينكبّ يوميََا على الكتابة من الرابعة صباحًاَ حتى الرابعة عصرََا. ليس الشغف محركه الأول، بل سباق مع الموت، خشية أن يختطفه قبل إنهائها، كما قال في أحد حواراته». عن رمضان والطفولة والزمن غرد حساب بيتنا القديم «بعد 33 عامًا عاد لنا رمضان في الشتاء، ولكن هذه المرة نحن الآباء». في طفولتنا كان نحب أن نقضي أوقاتًا خارج البيت، وأن نسهر قدر استطاعتنا، خالد غرد تغريدة طريفة قرأ فيها تحولات الإنسان «العقوبات وأنت صغير: نام بدري. اجلس في البيت، اجلس على الكرسي ولا تسوي شي. الآن صارت أهدافك!»، تغريدة طريفة من الشيف أسعد أرفقها بصورة لمطعم مزدحم وقت الإفطار «سؤال محيرني: العالم اللي يفطرون بالمطاعم وين ينسحدون بعد الأكل؟». أبقى في المطاعم وتغريدة طريفة أخرى غرد بها حساب موجز الأخبار «في البيت: والله الأكل زين مثل المطاعم. في المطعم: والله أكلهم زين مثل طبخ البيت. حلوها».