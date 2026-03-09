الثانية تواليا.. ليبرون جيمس يغيب عن ليكرز

يغيب ليبرون جيمس، نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأول لكرة السلة، للمباراة الثانية على التوالي، عندما يلعب فريقه ضد نيويورك نيكس، الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين، وذلك لحصوله على راحة للتعافي من إصابة في مرفقه الأيسر وقدمه اليسرى.

وأعلن فريق ليكرز عن غياب جيمس قبل حوالي 75 دقيقة من انطلاق مواجهة نيكس.

وأجرى النجم الأمريكي بعض الفحوصات الطبية قبل المباراة لتحديد مدى جاهزيته، ولكن فريقه لم ينتظر كثيرًا لاتخاذ قرار بشأن غيابه، كما توقع المدرب جيه جيه ريديك.

وسبق أن غاب ليبرون جيمس «41 عامًا» عن فوز فريقه على إنديانا، الجمعة، بسبب معاناته من كدمة في مرفقه الأيسر، والتهاب في مفصل قدمه اليسرى.

وتعرض جيمس لإصابات عديدة أبعدته عن 20 مباراة من أصل أول 64 مباراة للفريق الموسم الجاري.

وغاب النجم المخضرم عن أول 14 مباراة في الموسم بسبب تعافيه من التهاب العصب الوركي الذي منعه من المشاركة في معسكر الإعداد، وذلك قبل موسمه الـ23 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه».

وتسبب غياب ليبرون جيمس عن مباراة نيويورك نيكس في تعطيل مساعيه لتحطيم رقم روبرت باريش القياسي في عدد المباريات التي خاضها خلال مسيرته.

وقد لعب جيمس 1606 مباراة مقابل 1611 مباراة لباريش.