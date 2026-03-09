إنديانا ويلز.. أرينا تبلغ ثمن النهائي

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا في التنس، الدور ثمن النهائي من دورة إنديانا ويلز للألف نقطة، بفوزها السهل على الرومانية جاكلين كريستيان 6-4 و6-1، الأحد.

وتضرب سابالينكا «27 عامًا» التي تلهث خلف لقبها الأول في كاليفورنيا، موعدًا في الدور المقبل الثلاثاء مع اليابانية ناوومي أوساكا «16»، أو الكولومبية كاميلا أوسوريو «61».

ودخلت البيلاروسية المباراة وهي في قمة مستواها بعد بداية قوية العام الجاري، برصيد 12 فوزًا مقابل هزيمة عقب فوزها بلقب في دورة بريزبين ووصولها إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقالت سابالينكا التي حققت 23 ضربة فائزة وفوزها الـ13 الموسم الجاري: «كنت أعرف أنها لن تستسلم بسهولة».

وأضافت: «لهذا السبب كنت شديدة التركيز، وخاصة على إرسالي. لم أكن أريد أن أمنحها فرصة كبيرة، لذا أنا سعيدة للغاية بالإرسال، وبالمباراة، وبالطبع بالفوز».

وتعد إنديان ويلز هدفًا صعب المنال بالنسبة لسابالينكا في المواسم الأخيرة، إذ وصلت إلى النهائي في عامي 2023 و2025، وتعود الآن كإحدى أبرز المرشحات للفوز باللقب.

في المقابل، تعاني كريستيان المصنفة 35 عالميًا أمام المنافسات النخبة، حيث تعرضت لخسارتها السادسة تواليًا في مسيرتها أمام لاعبة مصنفة ضمن الخمس الأوليات.