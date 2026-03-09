تعادل مثير

حول فريق بنفيكا الأول لكرة القدم تأخره بهدفين أمام بورتو إلى تعادل مثير 2ـ2 في موقعة الكلاسيكو التي جمعتهما على ملعب «دا لوز» في لشبونة، ضمن الجولة الـ25 من منافسات الدوري البرتغالي الممتاز، الأحد (الوكالات)