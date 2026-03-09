انتقال حر وعقد 5 مواسم.. الهلال يخطف العنزي

حسمت إدارة شركة نادي الهلال اتفاقها مع عبد الله العنزي، جناح فريق الفتح الأول لكرة القدم، للتعاقد معه خمسة مواسم، تبدأ الصيف المقبل، وفق ما كشف عنه مصدرٌ خاصٌّ بـ «الرياضية».

وجاء حسم الهلال الصفقة بعد دخول اللاعب «23 عامًا» الفترة الحرة من عقده، يناير الماضي، ما أتاح للإدارة الزرقاء التحرك للتعاقد معه دون الدخول في مفاوضات مع الفتح.

ويُنظَر إلى الصفقة من الجانب الهلالي بوصفها استثمارًا فنيًّا، في ظل ما يملكه اللاعب من خصائص فنية، تتيح له الحضور في أكثر من مركز هجومي، إذ يجيد اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر، كما سبق له الظهور خلف المهاجم، وأداء دور صانع اللعب.

وبدأ العنزي مسيرته الكروية في صفوف النصر قبل أن يشدَّ الرحال إلى الفتح، صيف 2021، إذ واصل هناك مراحل تطوره عبر الفئات السنية للنادي الأحسائي حتى شقَّ طريقه نحو الفريق الأول.

ومنذ تصعيده إلى الفريق الأول، صيف 2023، خاض اللاعب 37 مباراةً بقميص الفتح، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثةً، حسبَ بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وخلال الموسم الجاري تحديدًا، شارك العنزي في 14 مباراةً، لعب فيها 694 دقيقةً، وتمكَّن من تسجيل هدفٍ، وصناعة آخر.

وتعيد هذه الصفقة إلى الذاكرة عددًا من الأسماء التي عبرت من الفتح إلى الهلال، ونجحت في ترك بصمتها مع الأزرق، يتقدمهم المدافع علي البليهي، الذي أسهم في تحقيق بطولات عدة، إلى جانب الحارس حبيب الوطيان، وفيصل الجمعان.

وتندرج صفقة العنزي ضمن التحركات الهلالية الهادفة إلى تدعيم الأزرق للمستقبل باستقطاب لاعبين شبان، يمثِّلون امتدادًا فنيًّا للأعوام المقبلة بعدما تعاقدت في الفترة الشتوية مع مراد هوساوي، وريان الدوسري، إلى جانب إنهاء صفقة صبري دهل، جناح الفيحاء، الذي سيلتحق بالفريق الصيف المقبل برفقة العنزي.