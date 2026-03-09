العلا يكتسح.. فوز العروبة والزلفي.. وتعادل الطائي والأنوار

استعرض فريق العلا الأول لكرة القدم قدراته الهجومية، واكتسح مضيفه جدة 4ـ0، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 26 من دوري يلو للدرجة الأولى «جولة يوم العلم»، التي شَهِدت في الوقت ذاته فوز العروبة 1ـ0 على العربي، والزلفي بالنتيجة ذاتها على الوحدة، وتعادل الطائي والأنوار 1ـ1، فيما تأجَّلت مباراة أبها، متصدر جدول الترتيب، والجبيل.

ووصل العلا، صاحب المركز الثالث، إلى النقطة 52 إثر فوزه الكبير بأربعة أهداف دون ردٍّ على جدة، الـ 13 بـ 31 نقطةً، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية. وأحرز أهدافَ المنتصر المهاجم اليوناني إفثيميوس كوروليس، والجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو، والمهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا، وعبد المجيد الصليهم، لاعب الوسط، في الدقائق 13 و33 و77 و81، على الترتيب.

وعلى ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، تعادل الطائي 1ـ1 مع ضيفه الأنوار.

وتقدَّم الأنوار بهدفٍ في الدقيقة 45+1، أحرزه المهاجم الكولومبي ريكاردو كارابالو. وأثمرت محاولات صاحب الأرض عن إدراك التعادل في الدقيقة 82 بواسطة المهاجم الألماني تورليس كنول.

ورفع التعادل عدد نقاط الطائي، عاشر الترتيب، إلى 32، والأنوار، الـ 12، إلى 31.

وعلى ملعبه، فاز الزلفي 1ـ0 على ضيفه الوحدة، بهدفٍ للمهاجم الكونغولي بين مالانجو في الدقيقة 13، ورفع رصيده إلى 35 نقطةً، وضعته في المركز التاسع، فيما تجمَّد رصيد الوحداويين، أصحاب المركز الـ 11، عند 32 نقطةً.

وتغلَّب العروبة، على ملعبه في الجوف، على ضيفه العربي بهدفٍ وحيدٍ، أحرزه الفنزويلي داروين جونزاليس، لاعب الوسط، في الدقيقة 55. ورفع الفائز عدد نقاطه إلى 47، منحته المركز الخامس، وتجمَّد رصيد العربي، في المركز الـ 16، عند 16 نقطة.