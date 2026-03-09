موقعتا الكأس.. صافرة أجنبية

طلبت إدارتا الأهلي والاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهتَي الفريق الأول لكرة القدم في الناديين ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، 18 مارس الجاري، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن تحرُّك الناديين جاء انطلاقًا من أهمية المباراتين في مشوار الموسم الجاري وسطَ تطلُّع كل طرف إلى مواصلة المنافسة على لقب «أغلى الكؤوس».

وبيَّنت أن الإدارتين تقدَّمتا بطلبَين رسميين عبر نظام MySAFF الإلكتروني قبل الموعد المحدَّد للمواجهتَين بـ 14 يومًا، وفق الإطار الزمني المعتمد من قِبل لجنة الحكام، مع إرفاق إيصال سداد الرسوم المالية المقرَّرة بالتزامن مع تقديم الطلب.

ويمنح النظام، المطبَّق منذ الموسم الماضي، الأندية حريةً كاملةً في طلب الحكام الأجانب دون حدٍّ أقصى لعدد المباريات، سواء كان النادي مستضيفًا، أو ضيفًا.

وتبلغ كلفة استقدام الطاقم الأجنبي 375 ألف ريال عند وجود حكم فيديو مساعد «VAR»، فيما ترتفع إلى 450 ألف ريال عند إضافة حكم رابع، حسبَ الآلية الرسمية المعتمدة.

ويستضيف الخلود فريق الاتحاد على ملعب نادي الحزم، فيما يواجه الأهلي ضيفه الهلال على ملعب «الإنماء» مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.