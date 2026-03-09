ديميرال يغيب عن قمتين

تأكَّد غياب التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهتَي القادسية في دوري روشن السعودي، والهلال ضمن نصف نهائي كأس الملك بعد الإصابة التي تعرَّض لها، حسبما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن عودة اللاعب ستبقى مرتبطةً بمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي المخصَّص له خلال فترة التوقف، وسيتحدَّد موعد مشاركته المقبلة بعد اكتمال جاهزيته، في ظل تمسُّك الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، بعدم الاستعجال في إعادته قبل التأكُّد من تعافيه بشكل كامل.

وكان ديميرال تعرَّض إلى تمزُّق في وتر العضلة الضامَّة، فيما نفت المصادر وجود قطع في الوتر، خلافًا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

يذكر أن المدافع، البالغ 27 عامًا، غاب عن المشاركة مع الأهلي في ثماني مباريات دورية بعد تعرُّضه لتمزُّق في العضلة، لحق به في المباراة أمام الخليج «4ـ1» ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، ولم يشارك أمام نيوم، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشاب، والنجمة، وضمك، والاتحاد.