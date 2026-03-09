سليمان لـ «الرياضية»: الأهلي أفضل من النصر والهلال

رشَّح الدولي المعتزل عبد الله سليمان، لاعب فريقي الأهلي والهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا، الأهلي لتحقيق لقب دوري روشن السعودي في حال فوزه بجميع مبارياته المتبقية، مؤكدًا أنه الفريق الوحيد الذي يملك أموره في يده.

وأوضح لـ «الرياضية» سليمان، أن الجزائري رياض محرز، لاعب الفريق، أكثر تأثيرًا فنيًّا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبَي النصر والهلال على التوالي، وقال: «الأهلي يُعدُّ أفضل من النصر والهلال، منافسَيه على صدارة الدوري، عطفًا على استقراره، وانسجام لاعبيه».

وبيَّن أن الأهلي انتهى من المنافسين، ولم يتبقَّ أمامه سوى القادسية والنصر، عكسَ الفريقين العاصميين اللذين تنتظرهما مبارياتٌ صعبةٌ، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تعثر أي فريقٍ من الثلاثة الأوائل سيخلُّ بمركزه.

وذكر الدولي السابق، أن الجولات الأربع الأخيرة ستُحدِّد هوية البطل بشكلٍ كبيرٍ، مع إدراكه التام بأن الأهلي يُعدُّ المرشح الأقوى.