ديربي الغضب.. أحمر

حسم فريق ميلان الأول لكرة القدم «ديربي الغضب» أمام غريمه التقليدي إنتر ميلان بهدفٍ نظيفٍ، الأحد، في قمة الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الإيطالي (الوكالات)