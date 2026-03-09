الرئيسية / الصورة .. قصة

ديربي الغضب.. أحمر

2026.03.09 | 01:30 am
حسم فريق ميلان الأول لكرة القدم «ديربي الغضب» أمام غريمه التقليدي إنتر ميلان بهدفٍ نظيفٍ، الأحد، في قمة الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الإيطالي (الوكالات)
