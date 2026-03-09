«رايح جاي».. ميلان يكرّس عقدة الإنتر

كرَّس فريق ميلان الأول لكرة القدم هيمنته على مواجهاته أمام إنتر ميلان في «ديربي الغضب» الموسم الجاري بعد أن ألحق به الخسارة الثانية تواليًا بالفوز عليه 1ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

وسجَّل لميلان هدفَ المباراة الوحيد مدافعه الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان في الدقيقة 34.

وكرَّر الفريق الأحمر والأسود تفوُّقه على غريمه التقليدي بعد أن فاز عليه بالنتيجة ذاتها في الدور الأول من الدوري.

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطةً في المركز الثاني بفارق سبع نقاطٍ خلف إنتر المتصدر.

ويتفوَّق الفريق الأحمر والأسود على نابولي، صاحب المركز الثالث، بأربع نقاطٍ، وبتسعٍ على كومو الرابع.