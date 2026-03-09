الديربي يمنح يايسله الأفضلية

استحوذ الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على الأفضلية الفنية بين مدربي الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، بعد أن قاد فريقه للفوز على الاتحاد في ديربي جدة بنتيجة 3ـ1.

وبحسب بندر الجعيثن، مدرب المنتخب السعودي للشباب سابقًا، استحوذ يايسله على الأفضلية بفضل تكتيكه المميز، ويقول: «صحيح أن الهلال قدم مباراة كبيرة، ولكنه استفاد من نقص النجمة المبكر، كما أنه لا يمكن المقارنة بين لاعبي الهلال ولاعبي النجمة فنيًا، خاصة وأن لاعبي النجمة كانوا محبطين من وضعهم في الفريق، ولهذا يايسله هو من يستحق الأفضلية، كونه قدم مباراة تكتيكية عالية وعرف كيف يكسر عناد الاتحاد خاصة في الديربي».

وأضاف: «عرف يايسله كيف يسيطر على المباراة بالضغط العالي، مجبرًا لاعبي الاتحاد على التراجع إلى الخلف، والدليل عودة المهاجم المغربي يوسف النصيري الكبيرة للخلف، حيث لعب المهاجم المغربي معظم فترات المباراة دون مساندة، بفضل تكتيك يايسله الذي فصل عوار عن الهجوم». ويشدد الجعيثن على أن يايسله عرف كيف يدير المباراة بالاستحواذ على الوسط، والضغط العالي على لاعبي الاتحاد وإجبارهم على العودة للدفاع، وعدم ترك مساحات كافية للوسط، بفضل الحرية التي منحها المدرب لزياد الجهني.

رقميًا، تفوق فريق الهلال الأول لكرة القدم بشكل واضح في الجولة الماضية، فكان لاعبوه الأعلى في معدل الأداء العام، والأكثر استحواذًا على الكرة، والأعلى في دقة التمريرات، كما كان لاعبوه الأكثر تحصلاً على الفرص، والأعلى في فعالية التبديلات، فيما كان لاعبو القادسية الأعلى في عدد التمريرات، والأهلي في نسبة الأهداف المتوقعة، والنصر في التسديد على المرمى.