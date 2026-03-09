الهلال.. تدريب وسحور

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته، مساء الأحد، بعد يوم راحةٍ، أعقب فوزه 4ـ0 على ضيفه النجمة، الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي. وبدأت كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الاستعداد لمواجهة الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 26 «جولة يوم العلم».. وبالتزامن مع تدريب الفريق على ملعب النادي، نظَّم مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية مباراةً داخل الصالة المغلقة بحضور عددٍ من لاعبي النادي القدامى، وأقام مأدبة سحورٍ بهذه المناسبة، حضرها الأمير نواف بن سعد، رئيس شركة النادي (المركز الإعلامي - الهلال)