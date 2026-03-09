توتنام بين خطر الهبوط والذكرى المؤلمة

يستعيد فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، المهدد بالهبوط في دوري بلاده، ذكريات موعد قاس بتدهوره المؤلم عندما يواجه مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب متروبوليتانو في مدريد العاصمة، الثلاثاء، في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويقبع توتنام في المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط، بعد الخسارة المذلة على أرضه أمام جاره اللندني كريستال بالاس 1ـ3 الخميس، في ختام المرحلة التاسعة والعشرين.

ويواجه الفريق اللندني الشمالي خطر اللعب في دوري الدرجة الثانية «تشامبيونشيب» للمرة الأولى منذ موسم 1978، بعدما استقبل هدفين أو أكثر في تسع مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر توتنام خمس مباريات متتالية في الدوري، ولم يحقق أي فوز في 11 مباراة متتالية في «البريميرليج»، في أسوأ سلسلة له منذ عام 1975.

وفي ظل هذا المشهد المقلق، يأمل فريق المدرب الكرواتي إيجور تودور في تخفيف وطأة معاناته المحلية بتحقيق فوز على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

لكن رحلة توتنام إلى مدريد ستذكر جماهيره الغاضبة بمدى التراجع الذي شهده النادي منذ آخر ظهور له في ملعب متروبوليتانو قبل سبعة أعوام.

ففي عام 2019، بلغ توتنام المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال بقيادة مدربه وقتها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وبتشكيلة ضمت هاري كين، والكوري الجنوبي هيونج-مين سون، والدنماركي كريستيان إريكسن، والحارس الفرنسي هوجو لوريس، وكان ينظر إليه حينها كقوة صاعدة.

لكن الفريق خسر النهائي أمام مواطنه ليفربول 0ـ2 بعد أداء باهت، وبعد خمسة أشهر فقط أقيل بوكيتينو، وبدأت بعدها مسيرة التراجع البطيئة التي قد تنتهي بالهبوط إلى الدرجة الأولى في بلاده.

ولم يلعب توتنام خارج دوري النخبة سوى موسم واحد منذ 1950، ويتبقى أمامه تسع مباريات لإنقاذ نفسه، فيما بدأ الذعر يتسلل إلى صفوف فريق تودور المنهك بالإصابات.

وكشف المهاجم دومينيك سولانكي أن تودور واللاعبين عقدوا اجتماعًا فور انتهاء مباراة كريستال بالاس.

وقال: «تحدثنا معًا، وندرك أننا بحاجة للتحسن... والتحسن الآن».

وأضاف: «يجب أن ندرك الوضع الذي نحن فيه. نحن اللاعبون علينا أن نتحمل المسؤولية. علينا التأكد من أننا سنكون في الموعد في المباراة المقبلة ونرى ما يمكن فعله لتغيير هذا المسار».