الأنصار يطلق مدرسة المواهب

وقّع محمد البلادي، رئيس مجلس إدارة نادي الأنصار ، وناصر عبد الكريم، مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، اتفاقية تعاون لإطلاق مدرسة الأنصار لتنمية المواهب الرياضية، الإثنين.

وتُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على مستوى السعودية، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية وبناء نموذج يجمع بين التعليم والتأهيل الرياضي لصناعة جيل واعد من أبطال المستقبل.

يشار إلى أن الأنصار من أوائل الأندية التي تم تخصيصها، حيث أعلنت وزارة الرياضة الصيف الماضي، استحواذ شركة عودة البلادي وأبنائه «أباسكو » على النادي، كمستثمر محلي من منطقة المدينة المنورة نفسها.